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11:26 03.07.2020

Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

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Ученые выявили новый, более заразный штамм коронавируса - ведущий инфекционист США

Обнаруженный учеными новый штамм коронавируса COVID-19 может передаваться быстрее от человека к человеку, чем другие разновидности вируса, заявил американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи.

"Данные показывают, что существует одна мутация, которая позволяет вирусу быстрее размножаться, и которая, возможно, способствует более высокой концентрации вируса (в носителе - ИФ)", - заявил Фаучи медицинскому журналу Journal of the American Medical Association.

Он уточнил, что этот тип COVID-19 может быть "более заразным".

Фаучи также упомянул одну из статей, в которой говорилось, что новый вирусный штамм, предположительно, впервые распространился в Италии.

Накануне было опубликовано исследование, проведенное экспертами из группы по геномике COVID-19 из Шеффилда (Англия), в котором утверждается, что новый штамм коронавируса "стал наиболее распространенной формой в глобальной пандемии".

При этом исследователи подчеркнули, что нет свидетельств того, что преобладающий штамм - G614 - вызывает более тяжелые последствия заражения, чем изначальный штамм коронавируса.

Доктор Фаучи подтвердил это утверждение, заявив, что здесь "нет никакой связи с тем, будет ли человек переносить вирус хуже ".

Между тем, коронавирус продолжает стремительно распространяться в США. Накануне в США было выявлено рекордное за стуки число новых случаев заражения COVID-19 - 54 тыс. 879, сообщали медицинские власти страны. Если еще две недели назад в США сообщалось о 22 тыс. случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тыс., отмечают западные СМИ.

США занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов среди всех стран мира. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 2,8 млн случаев заражения, причем свыше 131 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #сша #covid_19 #коронавирус
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