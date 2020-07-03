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09:37 03.07.2020

Законопроект о теробороне предусматривает формирование бригад общей численностью 80тыс. человек, с увеличением до 250тыс. - Кривонос

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Законопроект о теробороне предусматривает формирование бригад общей численностью 80тыс. человек, с увеличением до 250тыс. - Кривонос

Разрабатываемый проект закона о территориальной обороне предусматривает поэтапное создание последней с расчетом формирования одной бригады на область Украины и в Киеве, и численностью личного состава в 80 тыс. бойцов с последующим увеличением до 250тыс., сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос.

"Сейчас идет активная работа по законопроекту о территориальной обороне. Мы практически вышли на финишную прямую… Для нас сейчас важно, чтобы законопроект был принят до сентября, чтобы в бюджете на 2021г были заложены средства для первого этапа создания системы", - сказал он в интервью "Голосу Америки".

По его словам, структура территориальной обороны будет строиться поэтапно, поскольку нужно нужно время, чтобы научить людей, объединить и сформировать один действенный организм.

"Сейчас речь идет об одной бригаде на область, плюс город Киев. То есть на первом этапе - 80 тыс. Со временем, через три-четыре года, эта цифра должна увеличиться до 160 тыс., а затем и до 250 тыс. Почему? Потому что у нас огромное количество объектов внутри страны, требующих контроля и защиты, а численность Нацгвардии - 54 тыс., Нацполиции - 115 тыс. Мы рассматриваем тероборону не просто как военную компоненту. Речь идет и о ее привлечении в борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями", - пояснил Кривонос.

Говоря о методах привлечения граждан в ряды территориальной обороны, замсекретаря СНБО отметил, что речь идет о широкой мотивационной системе, "но не денежной": в случаях, когда люди будут призываться на сборы, они будут получать денежное содержание, "но это все".

"Что такое территориальная оборона? Это надежный тыл в любой точке страны. Военные должны воевать на фронте, а тероборона - внутри страны. Тероборона работает по принципу: я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область. То есть люди ответственны за защиту местности, которую они знают", - сказал он.

По словам Кривоноса, предполагается, что граждане, которые будут участвовать в теробороне, будут подписывать контракты.

"После прохождения курса подготовки они будут иметь право на владение нарезным оружием. Я понимаю, что для многих этот вопрос вызывает беспокойство или панику, но опыт других государств показывает: владение подготовленного населения оружием - гарантия существования государства", - подчеркнул замсекретаря СНБО Украины.

Теги: #тероборона #снбо
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