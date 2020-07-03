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08:25 03.07.2020

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

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Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу - ИФ) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

Вместе с тем, Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о "сговоре" российской разведки с афганскими талибами, сославшись на то, что "не может раскрывать секретную информацию".

Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента.

"По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Работники, которые докладывали президенту, обнаружили, что, когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, "Трамп часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения", отмечается в сообщении.

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп в связи с этим написал в Твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

"Секретный источник (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман", - добавил президент.

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о договоренностях России с талибами. В случае если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций.

"Мы должны ввести санкции против России, и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных брифингов - "дело привычное".

Теги: #президент #сша #афганистан #россия
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