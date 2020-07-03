В Венесуэле отказались от идеи выдворения посла ЕС в ответ на санкции

Власти Венесуэлы решили не высылать посла Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педросу, сообщают европейские СМИ со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств обеих сторон.

"Венесуэльское правительство решило аннулировать решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса была объявлена "персона нон грата", - говорится в заявлении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза 72 часа, чтобы она покинула страну.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

29 июня Совет ЕС объявил, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".