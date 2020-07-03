События

05:45 03.07.2020

В Венесуэле отказались от идеи выдворения посла ЕС в ответ на санкции

1 мин читать
В Венесуэле отказались от идеи выдворения посла ЕС в ответ на санкции

Власти Венесуэлы решили не высылать посла Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педросу, сообщают европейские СМИ со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств обеих сторон.

"Венесуэльское правительство решило аннулировать решение, принятое 29 июня 2020 года, согласно которому посол Евросоюза в Каракасе Исабель Бриланте Педроса была объявлена "персона нон грата", - говорится в заявлении.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза 72 часа, чтобы она покинула страну.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну", - объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

29 июня Совет ЕС объявил, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".

Теги: #венесуэла #ес #посол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:31 02.07.2020
В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

19:11 02.07.2020
Украина надеется на участие в Европейской неделе регионов и городов 12 октября - Стефанишина

Украина надеется на участие в Европейской неделе регионов и городов 12 октября - Стефанишина

18:53 02.07.2020
ЕС стремится к соглашению по Brexit, но "не любой ценой" - фон дер Ляйен

ЕС стремится к соглашению по Brexit, но "не любой ценой" - фон дер Ляйен

18:29 02.07.2020
В ЕС заявляют о разногласиях с Лондоном после очередных переговоров по Brexit

В ЕС заявляют о разногласиях с Лондоном после очередных переговоров по Brexit

16:54 02.07.2020
В ЕС назвали "тревожным сигналом" сообщение об отставке главы НБУ – заявление

В ЕС назвали "тревожным сигналом" сообщение об отставке главы НБУ – заявление

16:01 01.07.2020
ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

ЕС не признает проведение РФ в украинском Крыму референдума о внесении поправок в Конституцию

17:44 30.06.2020
Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

17:11 30.06.2020
ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

ЕС открывает границы для 14 стран, но не для Украины

12:00 30.06.2020
Вопрос снятия роуминговых ограничений с ЕС не является приоритетным - вице-премьер Стефанишина

Вопрос снятия роуминговых ограничений с ЕС не является приоритетным - вице-премьер Стефанишина

11:33 30.06.2020
В арбитражном процессе с ЕС по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка остался последний этап - вице-премьер Стефанишина

В арбитражном процессе с ЕС по рассмотрению спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка остался последний этап - вице-премьер Стефанишина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Возле Невельского получил ранение украинский военный

В Польше в масштабном ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 украинцев, шестеро госпитализированы – МИД Украины

Президент и правительство настойчиво уговаривали правление НБУ и вопрос отставки Смолия был делом времени – экс-министр финансов

ГБР подрывает систему противовоздушной обороны Украины - Командование Воздушных сил ВСУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области разоблачена ОПГ вымогавшая $250 тыс., в состав группы входил сотрудник СБУ

ГБР сообщил о подозрении прокурору, подозреваемому в незаконном задержании 8 человек

В Харькове сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции

СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

В Запорожье на взятке в 15,5 тыс. грн задержан чиновник ОГА

На Смолия не было политического давления, Нацбанк не проводил эффективную коммуникационную политику – советник Зеленского

Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Израиль возвращает ряд ограничений после новой вспышки заражений COVID-19

Благодаря эффективной борьбе с теневыми схемами и так называемыми "скрутками" госбюджет дополнительно получил 1 млрд грн - Марченко

В ВНО по физике приняли участие более 22 тыс. человек - Минобразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА