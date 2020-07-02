В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

В Киеве три сервисных центра Министерства внутренних дел Украины закрыли в связи с подтверждением заболевания коронавирусом у сотрудников, сообщает пресс-служба МВД.

"Сервисные центры МВД №8045, №8049 (г.Киев, ул. Павла Усенко, 8), №8046 (Столичное шоссе, 104) закрыты из-за выявления заболевания COVID-19 у сотрудников", - говорится в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что все заболевшие отправлены на самоизоляцию под наблюдение врачей.

В МВД добавили, что граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 889 новых случаев, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 12 умерли.