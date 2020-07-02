В ГБР заявляют, что сегодня вернут технику для ПВО Воздушным силам ВСУ и проведут служебное расследование по правомерности действий своих работников

В Государственном бюро расследований подтвердили изъятие приборов СВЧ (клистронов) из нескольких зенитных ракетных бригад Воздушных сил Вооруженных сил Украины, однако уже вернули их и проведут расследование касательно правомерности действий работников ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020г провели санкционированные обзоры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны)", - говорится в заявлении ГБР, обнародованном в четверг вечером.

При этом в Бюро заявляют, что "в тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора вернут сегодня".

Также руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР.

Как сообщалось, ранее 2 июля в Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что следователи ГБР в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях, СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

"Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи...", - подчеркнули в Командовании.

В Воздушных силах поясняют, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, а созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.

"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны. Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела. Одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства", - подчеркивают в Командовании Воздушных сил ВСУ.