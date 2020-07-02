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15:14 02.07.2020

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями

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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями

Правоохранители усиливают меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными акциями возле зданий некоторых органов государственной власти, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство. Полицейские будут проводить с участниками акции превентивные меры и профилактически разъяснительные беседы с целью недопущения любых правонарушений", - указывается в сообщении.

Также правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщалось, на 15:00 2 июля в Киеве запланирована акция "Требование нации – запрет пророссийских организаций", а также массовое шествие "Национального корпуса" и других патриотических организаций против пророссийских сил в украинской политике. Акция будет проводиться у здания Службы безопасности Украины и возле Министерства юстиции Украины.

Теги: #киев #полиция
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