События

07:39 02.07.2020

Сенат США отклонил поправку о выводе войск из Афганистана

2 мин читать
Сенат США отклонил поправку о выводе войск из Афганистана

Сенат США отклонил попытку сенатора-республиканца Рэнда Пола включить предложение о выводе американских войск из Афганистана в законопроект об оборонной политике.

60 сенаторов выступили против предлагаемой Полом поправки, а 33 поддержали ее.

Поправка предусматривала вывод войск из Афганистана в течение года и выплату военным премии в размере $2,5 тыс.

"Наша поправка окончательно и бесповоротно положит конец войне в Афганистане", - заявлял Пол.

Тем временем сенатор-республиканец Джеймс Инхоф призвал сенаторов проголосовать за отмену поправки, заявив, что она не является "лучшим способом" положить конец войне в Афганистане.

"Поправка предписывает вывод войск из Афганистана на основе календаря, а не на основании выполнения условий", - сказал Инхоф.

В феврале администрация Трампа подписала соглашение с талибами, согласно которому к середине июля американские войска сократят свое присутствие до 8тыс.600 человек при условии, что движение "Талибан" будет соблюдать соглашение.

Между тем, в конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В свою очередь, члены Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу и Лиз Чейни заявили журналистам, что собираются предложить поправку, которая потребует от администрации предоставить Конгрессу информацию о любой программе вознаграждений афганским боевикам и участии в ней России.

Теги: #сша #афганистан #поправка #сенат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:44 02.07.2020
Новое соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой вступает в силу - Белый дом

Новое соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой вступает в силу - Белый дом

23:13 01.07.2020
Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

19:21 01.07.2020
Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

07:27 01.07.2020
Трамп: Я все больше злюсь на Китай из-за распространения коронавируса

Трамп: Я все больше злюсь на Китай из-за распространения коронавируса

06:44 01.07.2020
Американские сенаторы включили санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета

Американские сенаторы включили санкции против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета

04:47 01.07.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 130 тыс.

Число жертв коронавируса в США превысило 130 тыс.

19:19 30.06.2020
Около четверти американцев не планируют отмечать День независимости, 78% сократят расходы - опросы

Около четверти американцев не планируют отмечать День независимости, 78% сократят расходы - опросы

04:46 30.06.2020
Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

14:37 29.06.2020
Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

10:33 29.06.2020
Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

Печерский суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

На Харьковщине и.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал взятку от подчиненной за сохранение ее на должности – полиция

Офис генпрокурора и Уполномоченный по правам человека подписали Меморандум о сотрудничестве

Министр культуры Украины и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

В Китае за сутки выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом: три активных и два бессимптомных - Госкомздрав КНР

Судья, использовавший фальшивый паспорт для пересечения линии разграничения предстанет перед судом

Еврокомиссия выступила с двумя проектами модернизации рынка труда ЕС

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА