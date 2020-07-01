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20:45 01.07.2020

Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

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Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

Орджоникидзевский райсуд Харькова в рамках рассмотрения ходатайства обвинения об избрании меры пресечения обвиняемой в сепаратизме экс-мэру Славянска Неле Штепе в среду не смог заслушать двух свидетелей из четырех, заявленных прокуратурой, сообщил адвокат Александр Шадрин.

"В рамках рассмотрения ходатайства по мере пресечения прокуратура заявила о допросе 4 свидетелей. Двух допросили. Двух еще нет. Со слов прокурора, они не явились в связи с тем, что не ходит транспорт (из Славянска в Харьков - ИФ) из-за пандемии коронавируса. Но, как мы знаем, транспорт уже ходит, свидетели сегодня не явились без уважительной причины. Так как прокурор не обеспечил явку свидетелей, отложили (заседание - ИФ) на 20 июля", - сказал Шадрин корреспонденту агентства Интерфакс-Украина".

По его словам, суд удовлетворил ходатайство о допросе этих свидетелей в режиме видеоконференции со Славянским судом.

Адвокат сообщил также, что в составе группы прокуроров произошли изменения.

"Новый прокурор в деле. Постановление... не содержит причин, почему изменили группу прокуроров. Поэтому мы заявили отвод. (Прокуроров - ИФ) Кравченко и Кадыгроб из группы исключили по неизвестной причине. По Кравченко было заявление в прессе, что ее уволили, что касается Кадыгроб - непонятно почему ее исключили", - сказал Шадрин.

Как сообщалось, суд планировал рассмотреть ходатайство о домашнем аресте Штепы, которое было заявлено прокуратурой 21 ноября 2019 года. Рассмотрение дела в ее отношении с самого должно начаться в пятый раз.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

Теги: #суд #штепа
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