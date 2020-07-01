Правительство Японии профинансирует пять проектов ООН и МККК на $4,2 млн для помощи Украине

Правительство Японии предоставит Украине в 2020 году $4,2 млн помощи, профинансировав пять проектов, которые будут внедряться агентствами системы ООН в Украине и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) для удовлетворения гуманитарных потребностей, поддержки уязвимых слоев населения, восстановления восточных областей Украины и неотложной помощи системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

"Сегодня я очень рад сообщить, что Япония решила профинансировать еще пять новых проектов на общую сумму $4.23 млн, которые будут имплементированы в 2020 году через четыре агентства ООН, которыми являются Программа развития ООН (ПРООН), Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международная организация по миграции (МОМ) и Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС), а также Международный комитет Красного креста. С этими проектами на этот год общее количество помощи Восточным регионам достигло $51,4 млн", - сказал посол Японии в Украине Такаши Кураи на онлайн-пресс-конференции в среду.

Дипломат отметил, что поддержка Японии для восточных регионов Украины включает развитие местного малого и среднего бизнеса, возобновление поврежденных домов для внутренне перемещенных лиц, приобретение медицинского оборудования, обеспечение экономической безопасности людей.

Кураи также добавил, что в то время, как мир борется с пандемией Covid-19, посольство Японии работает над новыми проектами, целью которых является обеспечение Украины медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с новым коронавирусом.

"Япония заверяет вас в готовности продолжать предоставление поддержки Украине в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности, как и во времена обретения нею независимости, помогая в имплементации реформ для демократизации экономического развития как в двустороннем формате, так и в сотрудничестве с международными организациями и членами G7", - подчеркнул посол.

По его словам, за последние 29 лет Япония предоставила независимой Украине помощь на $3,1 млрд в широком спектре сфер, в том числе $1,87 млрд помощи восточной Украине с 2014 года.

"Одним из приоритетов помощи Японии сегодня является улучшение безопасности и благосостояния местным жителям в Донецкой и Луганской областях", - сказал Кураи.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил партнеров за помощь и указал, на что конкретно будет направлена помощь Японии.

"Например, 1 млн 740 тыс. долларов на протяжении 12 месяцев планируются быть предоставлены на предоставление неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине. Это как раз закупка медицинского оборудования. Вторая значительная сумма - 910 тыс., почти миллион долларов, будет также на протяжении 12 месяцев направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших в результате конфликта. Это именно создание рабочих мест и возобновление экономической инфраструктуры через как раз создание и развитие сектора микро, малых и средних предприятий", - сказал Резников.