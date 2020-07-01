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17:56 01.07.2020

Прокуроры ходатайствуют о личных обязательствах для Порошенко до 10 июля

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Прокуроры ходатайствуют о личных обязательствах для Порошенко до 10 июля

Прокуроры в суде по избранию меры пресечения лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко огласили ходатайство, в котором просят следственного судью избрать меру пресечения в виде личного обязательства. Защита заявляет о недействительности таких документов из-за отсутствия на них даты.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", представители обвинения огласили ходатайство, в котором просят о личном обязательствах для Порошенко сроком на 8 суток до 10 июля, когда истекает срок расследования дела. Прокуроры также указывают на наличие рисков, если мера пресечения не будет избрана.

Адвокат Илья Новиков, говоря о сроке, на который прокуратура просит избрать меру пресечения в виде обязательств, отметил: "Какой может быть легитимная цель, чтобы просить применить такое ограничение-до 10 июля?".

Он добавил, что если бы Порошенко хоть каким-то образом хотел оказывать влияние на расследование, он бы это сделал с момента переноса заседания суда, так как никакой меры пресечения в отношении него применено не было.

В ходе оглашения ходатайства представители обвинения указали на то, что Порошенко якобы оказывает давление на депутатов фракции "Европейской солидарности". Это утверждение возмутило многочисленную группу народных депутатов "Евросолидарности", присутствующих в зале суда. В частности, Ирина Геращенко заявила о том, что парламентарии считают такие высказывания преступлением и требуют внесения информации в Единый реестр досудебных расследований и ее расследования.

После оглашения ходатайства прокуратуры защита, изучив документы, обратила внимание на отсутствие даты в документе. "Это не ходатайство, а бумажка, непонятно где и как изготовленная", - заявил адвокат Игорь Головань.

В свою очередь адвокат Илья Новиков допустил, что часть материалов прокуроры просто могли оставить от прежнего ходатайства, в котором прокуратура просила арест в виде меры пресечения.

Таким образом, как утверждает защита, заявленное ходатайство не является действительным.

Кроме того, прокуратура ходатайствует о продлении сроков предварительного расследования в указанном уголовном производстве на срок до 6 месяцев. Это ходатайство должен рассмотреть Печерский районный суд Киева независимо от ходатайства об избрании Порошенко меры пресечения.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в среду днем продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства в уголовном производстве о назначении замглавы Службы внешней разведки, в котором Порошенко является подозреваемым.

Теги: #прошенко #прокуроры #мера_пресечения #суд
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