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15:44 01.07.2020

Красный крест поможет преодолеть последствия наводнения на Западе Украины - Стефанишина

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Красный крест поможет преодолеть последствия наводнения на Западе Украины - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретилась с руководством Национального комитета Красного креста Украины, который согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий подтоплений в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Как сообщается на Евроинтеграционном портале, перечень первоочередных потребностей для этих областей в однодневный срок должны сформировать в Минрегионе, Минсоцполитики и Госслужбе Украины по ЧС. Соответствующее поручение Стефанишина подписала в среду, 1 июля.

"В Красном кресте сразу откликнулись на мое обращение предоставить гуманитарную помощь. Мы договорились собрать обобщенные данные через координационный механизм вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и немедленно передать их в Национальный комитет Красного Креста Украины. Таким образом можно будет централизованно и быстро получить гуманитарную помощь в регионы и для тех граждан, которые в этом больше всего нуждаются. Соответствующие поручение и письмо уже подписаны и направлены министерствам через систему электронного документооборота для скорейшей отработки", - отметила Стефанишина.

Согласно информации, эта помощь является дополнительной к той, которую ранее правительство Украины выделило своим решением из резервного фонда на сумму более 700 млн грн.

По предварительным оценкам, наиболее приоритетными потребностями для пострадавшего населения являтся следующее:

- жизнеобеспечение эвакуированных и пострадавших (обустройство мест временного проживания, питания, обеспечение одеждой, продуктами, предметами первой необходимости и т.д.);

- восстановление устойчивой работы объектов коммунального хозяйства, которые нужны для поддержания безопасной жизнедеятельности, в частности водопроводно-канализационных сооружений и сетей, системы электро и газоснабжения;

- обеспечение средствами санитарно-эпидемиологического контроля для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний;

- оказание социальной помощи, включая финансовую;

- восстановление разрушенных зданий и сооружений, а также критически важных объектов инфраструктуры пострадавших регионов.

"После получения данных об объемах и перечня первоочередных потребностей Ольга Стефанишина продолжит переговоры с представителями Красного Креста в Украине для скорейшего получения гуманитарной помощи для Западных областей, пострадавших от наводнений и их последствий", - говорится в информации.

Теги: #стефанишина #красный_крест #западная_украина #наводнение
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