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15:39 01.07.2020

Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

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Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

Пятый президент Украины Петр Порошенко на заседании суда по избранию ему меры пресечения указал на зависимость генерального прокурора Ирины Венедиктовой и попросил удовлетворить ходатайство об ее отводе, а само дело вернуть в прокуратуру как "юридический трэш".

"Вы назначали виновными 40 млн украинцев… мы с вами в разных странах живем", - сказал Порошенко, комментируя заявление Венедиктовой о том, что именно Порошенко следует доказывать свою невиновность в суде, а не стороне обвинения доказывать его вину.

В этом контексте он провел параллель с тезисами советских обвинителей, в частности, академика Андрея Вышинского.

Порошенко попросил суд об отводе генпрокурора. "Снимите с нее этот груз, отведите, уважайте женщину", - сказал пятый президент, указав на то, что генпрокурор занимает зависимую позицию.

"Хочу обратиться к (президенту Украины Владимиру – ИФ-У) Зеленскому и Венедиктовой – и повторить – мы вас не боимся. Замахнулись – бейте… Надо сажать за решетку – сажайте", - заявил он.

Порошенко также подчеркнул, что "видосиками" власть отвлекает людей от реальных проблем в стране.

Обращаясь к суду, он сказал: "У меня просьба. Верните этот трэш, как назвал это (экс-генпрокурор Украины Руслан – ИФ-У) Рябошапка, им (в Офис генпрокура)".

Теги: #порошенко #прокуратура #суд
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