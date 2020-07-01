В Европарламенте заявляют, что никого не направляли наблюдать за референдумом РФ в незаконно аннексированном Крыму

В Европейском парламенте заявляют, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать референдум России в отношении внесения поправок в Конституцию ни на территории РФ, ни в незаконно аннексированном украинском Крыму.

Соответсвующий комментарий в среду, 1 июля, сделали глава Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель Координационной группы ЕП по вопросам поддержки демократии и выборов Томас Тобэ.

"Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позже. Ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени", - сказано в заявлении.

В этой связи они констатировали, что "любой член ЕП, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где Европейский союз не признает и не признает проведение этого референдума, сделал это по их собственной инициативе, и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или действиях связывать их участие с Европейским парламентом".