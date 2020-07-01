События

14:24 01.07.2020

В Европарламенте заявляют, что никого не направляли наблюдать за референдумом РФ в незаконно аннексированном Крыму

1 мин читать
В Европарламенте заявляют, что никого не направляли наблюдать за референдумом РФ в незаконно аннексированном Крыму

В Европейском парламенте заявляют, что никого не уполномочивали ни наблюдать, ни комментировать референдум России в отношении внесения поправок в Конституцию ни на территории РФ, ни в незаконно аннексированном украинском Крыму.

Соответсвующий комментарий в среду, 1 июля, сделали глава Комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Дэвид Маккалистер и сопредседатель Координационной группы ЕП по вопросам поддержки демократии и выборов Томас Тобэ.

"Европейский парламент не был приглашен для наблюдения за этим избирательным процессом, и, следовательно, не будет комментировать ни процесс, ни результаты, которые будут объявлены позже. Ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени", - сказано в заявлении.

В этой связи они констатировали, что "любой член ЕП, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в Российской Федерации или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где Европейский союз не признает и не признает проведение этого референдума, сделал это по их собственной инициативе, и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или действиях связывать их участие с Европейским парламентом".

Теги: #крым #европарламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 30.06.2020
Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

Представитель Украины при ЕС Точицкий призвал руководство Европарламента осудить незаконный визит французских депутатов в аннексированный Крым

14:38 30.06.2020
Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым

Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в Крым

14:12 30.06.2020
РФ незаконно оккупировала Крым, поэтому Украина не будет просить компенсацию за его аннексию – Кулеба

РФ незаконно оккупировала Крым, поэтому Украина не будет просить компенсацию за его аннексию – Кулеба

15:29 26.06.2020
Зеленский: мы вернем и Крым, и людей, мы в это верим

Зеленский: мы вернем и Крым, и людей, мы в это верим

09:51 26.06.2020
Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

Нужно восстановить историческую справедливость и права крымских татар как коренного народа Украины, а возвращение Крыма должно стать национальной идеей – Офис президента

20:34 25.06.2020
Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

18:51 25.06.2020
В Украине разработали документ по актуальным позициям государства в крымских вопросах

В Украине разработали документ по актуальным позициям государства в крымских вопросах

14:51 25.06.2020
94 украинских политзаключенных находятся в оккупированном Крыму и в РФ по данным постпреда президента, около 70 из них – крымские татары

94 украинских политзаключенных находятся в оккупированном Крыму и в РФ по данным постпреда президента, около 70 из них – крымские татары

14:50 25.06.2020
В Украине разрабатывается стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

В Украине разрабатывается стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

18:50 24.06.2020
Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по техническим вопросам строительства жилья в Херсонской области для переселенцев из Крыма – Зеленский

Киев прорабатывает текст украино-турецкого меморандума по техническим вопросам строительства жилья в Херсонской области для переселенцев из Крыма – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Количество зафиксированных фактов превышения скорости на дорогах уменьшилось в 4 раза – Геращенко

Власти Китая не считают достаточно убедительным исследование китайских ученых об угрозе нового типа свиного гриппа

Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

В Украине запустили единый информпортал для туристов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА