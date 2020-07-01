События

10:57 01.07.2020

В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

4 мин читать
В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 10 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (143 случая), в Киеве – 101 новых инфицированный за сутки, в Ривненской области (72 случая) и Закарпатской области (72 случая).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 12 новых случаев заболевания Covid-19, 1 человек умер и 41 – выздоровел мерших, сейчас в области болеют 627 человек (на 30 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 59 новых случаев заболевания Covid-19, 2 – смерти и 23 случая выздоровления, сейчас в области болеют 1 648 человек (на 34 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 3 новых случая заболевания и 13 – выздоровлениия, сейчас болеет 141 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Донецкой области 3 новых случая заболевания и 3 – выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеют 309 человек;

- в Житомирской области 4 новых случая заболевания и 85 - выздоровления, сейчас болеют 548 человек (на 81 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 72 новых случая заболевания, 4 смерти и 10 случаев выздоровления за сутки, сейчас болеют 1 913 человек (на 58 больше за сутки);

- в Запорожской области новых случаев заражения и смерти не выявлено, 7 человек выздоровели, сейчас болеют 130 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 43 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 1 239 человек (на 43 больше за сутки);

- в Киеве 101 новый случай заболевания, 35 - выздоровления, сейчас болеют 3 432 человека (на 66 больше за сутки);

- в Киевской области 25 новых заболевших за сутки, 24 человека выздоровели, сейчас болеют 1 204 человека (на 1 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания, и 5 – выздоровления, сейчас болеют 75 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 21 человек (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 143 новых случая заболевания Covid-19, 53 человека выздоровели, сейчас болеют 4 632 человека (на 90 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания Covid-19, и 2 – выздоровления, сейчас болеют 154 человека (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 14 новых случаев заболевания, 1 ранее заболевший умер, и 1 человек выздоровел, сейчас болеет 951 человек (на 12 больше за сутки);

- в Полтавской области 5 новых случаев заболевания, два человека выздоровели, сейчас болеют 36 человек (на 3 больше за сутки);

- в Ривненской области 72 новых случая заболевания, 46 человек выздоровели, сейчас болеют 1 899 человек (на 26 больше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 8 человек выздоровели, сейчас болеют 62 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 11 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 20 - выздоровления, сейчас болеет 741 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Харьковской области 35 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 18 – выздоровления, сейчас болеют 982 человека (на 14 больше за сутки);

- в Херсонской области 2 новых случая заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 14 человек (на 2 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 2 новых случая заболевания, 1 – смерти и 4 - выздоровления, сейчас болеют 239 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Черкасской области 3 человека заболели, 1 – скончался и 16 – выздоровели за сутки, сейчас болеют 146 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 49 новых случаев заболевания, 16 человек выздоровели, сейчас болеют 2 751 человека (на 33 больше за сутки);

- в Черниговской области 2 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 383 человек (на 2 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 1 июля, выявлено 664 новых случая инфицирования коронавирусом, 14 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 433 выздоровели, сейчас болеет 24 277 человек, что на 217 больше, чем днем ранее.

Теги: #снбо #украина #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 01.07.2020
Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

10:58 01.07.2020
В ВСУ за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19 , всего болеет 187 человек

В ВСУ за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19 , всего болеет 187 человек

10:54 01.07.2020
6,5 тыс. новых случаев коронавируса в РФ за сутки, 216 смертей

6,5 тыс. новых случаев коронавируса в РФ за сутки, 216 смертей

10:16 01.07.2020
Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

10:15 01.07.2020
Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

10:05 01.07.2020
Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

Украина продолжит поддерживать Молдову в процессе приднестровского урегулирования - Резников

09:30 01.07.2020
В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случаев коронавируса, 67 из которых в Славянске

В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случаев коронавируса, 67 из которых в Славянске

09:21 01.07.2020
В Украине 664 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 433 - выздоровели, 14 новых жертв вируса

В Украине 664 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 433 - выздоровели, 14 новых жертв вируса

08:31 01.07.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 510 тыс., число инфицированных - 10,45 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 510 тыс., число инфицированных - 10,45 млн

08:16 01.07.2020
Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

Украинцам с 1 июля повысят минимальную пенсию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Потери российских наемников на Донбассе за июнь составили 100 человек убитыми и раненными

В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Италии для борьбы с паводками в западных областях - ГСЧС

Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

В Украине 664 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 433 - выздоровели, 14 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине снова будет жарко

Потери российских наемников на Донбассе за июнь составили 100 человек убитыми и раненными

В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Италии для борьбы с паводками в западных областях - ГСЧС

В исправительной колонии РФ, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Кияшко, произошла вспышка COVID-19 - Денисова

Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

Одесские пограничники обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства на сумму почти 15 млн грн

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в ряде западных областей Украины

Трамп: Я все больше злюсь на Китай из-за распространения коронавируса

На Донбассе за сутки вторника ранены два военных вследствие обстрелов российских наемников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА