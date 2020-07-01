В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 10 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской (143 случая), в Киеве – 101 новых инфицированный за сутки, в Ривненской области (72 случая) и Закарпатской области (72 случая).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 12 новых случаев заболевания Covid-19, 1 человек умер и 41 – выздоровел мерших, сейчас в области болеют 627 человек (на 30 меньше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 59 новых случаев заболевания Covid-19, 2 – смерти и 23 случая выздоровления, сейчас в области болеют 1 648 человек (на 34 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 3 новых случая заболевания и 13 – выздоровлениия, сейчас болеет 141 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Донецкой области 3 новых случая заболевания и 3 – выздоровления, сейчас, как и сутки ранее, болеют 309 человек;

- в Житомирской области 4 новых случая заболевания и 85 - выздоровления, сейчас болеют 548 человек (на 81 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 72 новых случая заболевания, 4 смерти и 10 случаев выздоровления за сутки, сейчас болеют 1 913 человек (на 58 больше за сутки);

- в Запорожской области новых случаев заражения и смерти не выявлено, 7 человек выздоровели, сейчас болеют 130 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 43 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 1 239 человек (на 43 больше за сутки);

- в Киеве 101 новый случай заболевания, 35 - выздоровления, сейчас болеют 3 432 человека (на 66 больше за сутки);

- в Киевской области 25 новых заболевших за сутки, 24 человека выздоровели, сейчас болеют 1 204 человека (на 1 больше за сутки);

- в Кировоградской области 1 случай заболевания, и 5 – выздоровления, сейчас болеют 75 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти не было, 1 человек выздоровел, сейчас болеет 21 человек (на 1 меньше за сутки);

- во Львовской области подтверждено 143 новых случая заболевания Covid-19, 53 человека выздоровели, сейчас болеют 4 632 человека (на 90 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая заболевания Covid-19, и 2 – выздоровления, сейчас болеют 154 человека (на 1 больше за сутки);

- в Одесской области 14 новых случаев заболевания, 1 ранее заболевший умер, и 1 человек выздоровел, сейчас болеет 951 человек (на 12 больше за сутки);

- в Полтавской области 5 новых случаев заболевания, два человека выздоровели, сейчас болеют 36 человек (на 3 больше за сутки);

- в Ривненской области 72 новых случая заболевания, 46 человек выздоровели, сейчас болеют 1 899 человек (на 26 больше за сутки);

- в Сумской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 8 человек выздоровели, сейчас болеют 62 человека (на 8 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 11 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 20 - выздоровления, сейчас болеет 741 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Харьковской области 35 новых случаев заболевания, 3 – смерти и 18 – выздоровления, сейчас болеют 982 человека (на 14 больше за сутки);

- в Херсонской области 2 новых случая заболевания, случаев выздоровления и смерти не было, сейчас болеют 14 человек (на 2 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 2 новых случая заболевания, 1 – смерти и 4 - выздоровления, сейчас болеют 239 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Черкасской области 3 человека заболели, 1 – скончался и 16 – выздоровели за сутки, сейчас болеют 146 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 49 новых случаев заболевания, 16 человек выздоровели, сейчас болеют 2 751 человека (на 33 больше за сутки);

- в Черниговской области 2 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 383 человек (на 2 больше за сутки).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 1 июля, выявлено 664 новых случая инфицирования коронавирусом, 14 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 433 выздоровели, сейчас болеет 24 277 человек, что на 217 больше, чем днем ранее.