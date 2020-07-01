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10:23 01.07.2020

Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

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Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

Адвокатское объединение "AVER LEX", представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича сегодня, 1 июля, подало в Государственное бюро расследований (ГБР) письменное требование о публичном опровержении ранее распространенной неправдивой информации относительно уведомления экс-президента о подозрении в государственной измене.

"На прошлой неделе мы уличили ГБР в откровенной лжи, когда на интернет-странице ведомства вдруг появилось сообщение о том, что четвертый президент, якобы, уведомлен о подозрении в очередной государственной измене. Однако никаких официальных процессуальных действий для вручения каких-либо подозрений совершено не было", - заявил адвокат Виталий Сердюк, передает пресс-служба "AVER LEX".

Так, по его словам, защита Януковича уже приезжала на три вызова ГБР, и на каждом из них предоставляли доказательства невозможности явки Януковича "ввиду его официального временного пребывания на территории РФ – получения временного политического убежища".

"Все три раза мы настаивали на соблюдении ГБР требований главы 43 Уголовного процессуального кодекса Украины – совершении процессуальных действий посредством международной правовой помощи. Однако все требования закона игнорируются", - отметил адвокат.

В "AVER LEX" подчеркнули, что в отношении Януковича ГБР идет путем игнорирования существующих норм законодательства и манипулирования общественным мнением.

"Обратите внимание, в отношении Петра Порошенко соблюдаются все требуемые законодательством процедуры, чтобы вручить ему повестку, его ищут даже в картинных галереях….Мы официально требуем от ГБР в кратчайшие сроки опровергнуть эту ложь. В противном случае, в суд будет передан соответствующий иск", - сказал Сердюк.

Как сообщалось, 24 июня Государственного бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, двум бывшим министрам обороны страны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

"Они подозреваются в совершении государственной измены (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года)", - сообщила пресс-служба ГБР.

В ГБР проинформировали, что в ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович при соучастии с Саламатиным и Лебедевым с 2012 по 2014 годы совершили государственную измену. А именно действия, направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыв ее обороноспособности, предоставлении Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, подозреваемые в период с 2012 по 2014 годы осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью, так называемого, реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

25 июня "AVER LEX", представляющее интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, назвало лживой информацию о вручении их клиенту подозрения в совершении государственной измены, и назвали это попыткой отвести от себя волну негатива за закрытие дел против пятого президента Украины Петра Порошенко.

Теги: #гбр #подозрение #янукович
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