Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

Президент Украины Владимир Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, которая должна разгрузить украинские суды.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании Национального совета реформ во вторник были обсуждены предложения по соглашению о признании вины, что должно разгрузить работу украинских судов и обеспечить неотвратимость наказания.

"Президент считает эту идею не готовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект", - сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно презентации разработчиков законопроекта, имеющейся в распоряжении агентства, в Украине в 2019 году суды утвердили 9727 приговоров на основании соглашений, или 12% от общего их количества, тогда как в Канаде, Великобритании и США через заключение соглашения решаются 70-90% уголовных производств.

Первоначальная концепция предполагала, что соглашения о признании виновности, условия которых предусматривают освобождение от уголовной ответственности, заключаются генпрокурором, его заместителями и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по делам, подследственным НАБУ). Одним из стимулов к заключению соглашений обсуждается возможность освобождения от уголовной ответственности при условии уплаты средств на устранение последствий общественной опасности совершенного деяния.

Как сообщалось, ранее в июне глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил о законодательной инициативе запустить в Украине механизм процессуальных соглашений с прокурором для урегулирования судебных споров с бывшими собственниками обанкротившихся бизнесов. "В Грузии мы за первый год, когда мы ввели процессуальные соглашения, $1,5 млрд вернули государству", – прокомментировал он эту инициативу.

Как сообщалось, согласно меморандуму МВФ, Украина намерена добиться ощутимого прогресса в снижении стоимости банкротства банков для государства, в том числе за счет поправок в законодательство и предоставлении Фонду гарантирования вкладов физлиц права на судебное урегулирование со связанными лицами.

Запланировано, в частности, принятие поправок к закону о ФГВФЛ в качестве структурного маяка на конец октября 2020 года, которые усилят возможности Фонда требовать возмещения убытков от связанных сторон, не проявляя дефицит в ликвидационном имуществе, и без истечения срока исковой давности.