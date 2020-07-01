Одесские пограничники обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства на сумму почти 15 млн грн

Пограничники Одесского отряда совместно со Службой безопасности и Одесской таможенницей обнаружили около 1500 ящиков сигарет иностранного производства без акцизных марок на сумму почти 15 млн. грн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"При проведении углубленного осмотра контейнера, прибывшего из Китая в пункт пропуска "Одесский морской торговый порт", правоохранители нашли незадекларированный товар на сумму почти 15 млн. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 700 тыс. пачек сигарет марки Napoli пытались незаконно переправить на территорию Украины под видом текстиля.

В настоящее время партию сигарет изъято представителями таможни. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса.