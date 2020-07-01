События

05:36 01.07.2020

В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

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Прокуратура направила в суд Кировоградской области обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению жителя Полтавщины в незаконной порубке деревьев в защитных насаждениях и нанесению ущерба окружающей среде на сумму 3,8 млн грн.

Как информирует пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры, гражданин в течение 2019-2020 годов совершил незаконную порубку более 1 400 деревьев разных пород в четырех защитных насаждениях на территории Светловодского района. В ходе расследования арестованы орудия незаконной порубки и изъятая древесина в количестве 35 м3.

Прокуратура направила обвинительный акт по ч.4 ст.246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка деревьев в защитных насаждениях, повлекшая тяжкие последствия) в Светловодский горрайонного суда для рассмотрения по существу.

За содеянное мужчине грозит наказание на срок от пяти до семи лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура заявила гражданские иски в уголовном производстве о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на сумму 3,8 млн грн.

Теги: #порубка #лес #украина #суд #кировоградская
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