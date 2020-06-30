Со среды возобновляется кольцевое движение киевской городской электрички

Со среды, 1 июля, возобновляется кольцевое движение городской электрички, сообщает во вторник Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:

- в утренние часы "пик" - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница);

- в вечернее время "пик" - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница).

"В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения. Будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки", - говорится в сообщении.