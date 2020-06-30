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11:54 30.06.2020

В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

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В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвержден один новый случай COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Военнослужащий (Киевская область) находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Состояние пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 30 июня среди военнослужащих и сотрудников ВСУ болеет 181 человек. Выздоровели за время пандемии 310 человек, летальных случаев – 5.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 555 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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