В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвержден один новый случай COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Военнослужащий (Киевская область) находится в изоляторе воинской части и планируется к госпитализации в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Состояние пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - указывается в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 30 июня среди военнослужащих и сотрудников ВСУ болеет 181 человек. Выздоровели за время пандемии 310 человек, летальных случаев – 5.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 555 человек.