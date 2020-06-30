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10:27 30.06.2020

Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

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Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

Германия в 2020-2021 годах выделит Украине дополнительные 2 млн евро для вспомогательных экстренных мер ЮНИСЕФ, сообщает посольство Германии в Украине.

"Проект, который будет финансироваться, рассчитан на людей, которые нуждаются в особой защите и страдают от конфликта, который продолжается до сих пор в Восточной Украине, а именно новорожденных, детей и их матерей. В частности, речь идет об улучшении медицинского обслуживания и психосоциальной опеке, обеспечении чистой питьевой водой, мерах по созданию лучших санитарных условий, а также о практической помощи, например, обеспечении детей зимней одеждой", - указывается в сообщении.

Кроме того, при поддержке правительства Германии медицинским учреждениям Украины будет передано медицинское и защитное снаряжение, дезинфекционные и санитарно-гигиенические материалы для борьбы с последствиями COVID-19. Также ЮНИСЕФ при помощи немецкого финансирования продолжит мероприятия по информированию об опасности мин, неразорвавшихся боеприпасов и остатков снарядов, и мероприятия по опеке над пострадавшими от мин.

"Своим нынешним грантом Германия раз увеличивает свою гуманитарную помощь в Украине. В целом же благодаря 21 млн евро, выделенным только в 2019 году, и предоставленным уже в этом году почти 19 млн евро Германия остается важнейшим двусторонним гуманитарным партнером Украины", - подчеркивают в посольстве.

Теги: #донбасс #гумпомощь #германия
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