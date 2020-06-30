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10:10 30.06.2020

Представители профсоюзов вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале

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Представители профсоюзов вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале

Представители Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале в центре Киева с требованием не допустить принятие законопроектов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)" и ряда других законодательных инициатив.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек собрались на Майдане Независимости, откуда двинулись по улице Крещатик до Европейской площади, далее поднялись по улице Грушевского к зданиям Кабинета министров и Верховной Рады.

Организатором акции выступила Федерация профсоюзов Украины. Протест поддержали Конфедерация свободных профсоюзов, Независимый профсоюз горняков, Свободный профсоюз железнодорожников и ряд других профсоюзных объединений.

Участники шествия требуют остановить дальнейшее продвижение правительством нового закона о труде, который, по их мнению, нарушает права граждан.

Также профсоюзы настаивают на отзыве из Верховной Рады законопроекта №2681 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)" авторства депутатов от "Слуги народа". Помимо этого ФПУ считает, что профсоюзную реформу проводить только при участии самих профсоюзов.

Ещё одним требованием участников протеста является исключение из законопроекта №2275 статью о лишении прав профсоюзов и работодателей на равное представительство интересов застрахованных лиц в фондах социального страхования.

Кроме того, они требуют отозвать с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галину Третьякову за проведение, как говорят в ФПУ, антисоциальной политики и антигуманную позицию по отношению к гражданам Украины.

Помимо этого, протестующие призывают оказать финансовую и материальную поддержку работникам, страдающим в условиях экономического кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, а также ликвидировать задолженность по заработной плате. В списке требований также сохранение доступности и объема оказания медицинской помощи населению, прекращение закрытий учреждений здравоохранения, увольнения медработников, требование полноценного обеспечения их достойной заработной платой, безопасными условиями труда в условиях пандемии Covid-19.

Протестующие перекрыли своей колонной улицу Грушевского между улицами Шелковичной и Липской.

Протест под Верховной Радой продлится до 10:30. После этого колона людей двинется под здание Офиса Президента и пробудет там до 12:00.

Теги: #акция #профсоюзы #кабмин
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