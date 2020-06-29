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17:39 29.06.2020

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

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Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского самолета, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки указал, что отправленный самописец "серьезно поврежден" и для его расшифровки необходимо "сложное техническое оборудование".

Агентство отмечает, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

Ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей с черного ящика начнутся 20 июля.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #черный_ящик #франция #ps752 #иран
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