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10:33 29.06.2020

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

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Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Британская рок-группа The Rolling Stones может подать судебный иск к президенту США Дональду Трампу, если тот продолжит использовать её песни на своих предвыборных митингах, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на заявление юристов группы.

Представители музыкантов отметили, что совместно с организацией по защите прав исполнителей Broadcast Music, Inc. (BMI) пытаются прекратить нелегальное использование Трампом композиций The Rolling Stones, пояснив, что "дальнейшие шаги" потребовались, так как предыдущие указания были проигнорированы.

В заявлении сказано, что BMI проинформировала Трампа о том, что использование песен группы без разрешения будет являться нарушением его лицензионного соглашения и может быть предметом судебного разбирательства.

И в 2016, и в 2020 году на предвыборных митингах Трампа неоднократно звучал хит The Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want", в том числе и на последнем митинге в Талсе (Оклахома). Этой же композицией закончилась победная речь Трампа после объявления итогов выборов президента США в 2016 году.

The Rolling Stones не раз заявляла, что не поддерживает Трампа, и просила его прекратить использовать песни группы своей в предвыборной кампании.

Теги: #rolling_stones #сша #трамп
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