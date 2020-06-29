Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"28 июня вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Луганское, Мироновское, Новозвановка, Старогнатовка, Авдеевка, Водяное, Северное.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили одного российского наемника.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Хутор Вильный...За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.