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04:42 29.06.2020

В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

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В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев пять "импортированы", семь зафиксированы внутри страны, все в Пекине.

За предыдущие сутки были выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 активных и семь бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 512 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 907 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены два новых случая заболевания, оба - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 692 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 199 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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