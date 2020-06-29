В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев пять "импортированы", семь зафиксированы внутри страны, все в Пекине.

За предыдущие сутки были выявлены 24 новых случая заражения коронавирусом, из них 17 активных и семь бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 512 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 907 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены два новых случая заболевания, оба - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 692 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 199 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).