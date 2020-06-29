Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

Число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Согласно последним данным, число зараженных по всему миру достигло 10 млн.70 тыс. 339 человек. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.

По числу заражений лидирует США - здесь 2 млн 542 тыс. 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 тыс.763 человека.

На втором месте Бразилия с 1 млн 313 тыс. 667 случаев COVID-19 и 57 тыс. 70 смертями.