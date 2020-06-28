ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Совет Международной федерации футбола принял решение одобрить предоставление финансовой помощь федерациям, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ФИФА.

"Совет ФИФА единогласно одобрил план помощи футбольному сообществу, пострадавшему от COVID-19. ФИФА предоставит футболу в общей сложности $1,5 млрд", - говорится в сообщении.

На первых двух этапах плана ФИФА предусматривается немедленное высвобождение всех авансовых платежей по оперативным расходам для всех ассоциаций-членов.

На третьем этапе, одобренном Советом, дальнейшая финансовая поддержка будет оказываться через систему грантов и займов.

"Всем ассоциациям-членам будет предоставлен универсальный грант в размере $1 млн, дополнительный грант в размере $500 тыс. будет выделен специально для женского футбола. Кроме того, каждая конфедерация получит грант в размере $2 млн", - отмечается в сообщении ФИФА.

Кроме этого, ассоциации-члены смогут подавать заявки на получение беспроцентных кредитов в размере до 35% от их годовой выручки.

Будет предоставлен минимальный кредит в размере $500 тыс. и максимальный - $5 млн. Кроме того, каждая конфедерация будет иметь доступ к кредиту в размере до $4 млн.

Подчеркивается, что "для обеспечения эффективного надзора за выполнением плана будут введены строгий контроль за использованием средств, требования к аудиту, а также четкие условия погашения кредитов".