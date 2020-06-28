В Польше за сутки выявлено менее двухсот новых случаев заражения коронавирусом

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья выявлено 193 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 3 человека из числа ранее заболевших скончались, 576 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 27 июня, сообщалось о 319 новых случаях заболевания COVID-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 754 выздоровели.

26 июня - о 276 новых случаях заболевания COVID-19, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 564 выздоровели.

25 июня - о 298 новых случаях инфицирования за сутки, 16 умерших и 520 выздоровевших за сутки;

24 июня – о 294 новых случаях инфицирования за сутки и 21 умершем, а 561 – выздоровел;

23 июня – о 300 новых случаях инфицирования и 16 смертях, 497 – выздоровели;

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 11 921 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 33 907 случаев инфицирования, умерли 1 438 человек, выздоровели – 20 548 человек.