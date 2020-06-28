События

10:41 28.06.2020

Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

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Четырем участникам демонстраций в США, пытавшимся свалить с постамента статую президента Эндрю Джексона, предъявили обвинения в попытке уничтожения федеральной собственности, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Эти обвинения должны послужить предостережением для тех, кто решил надругаться над статуями и монументами, которые украшают столицу нашей (США - ИФ) страны: вашему буйному поведению и преступлениям спуску не будет", - цитируют СМИ слова и.о. прокурора округа Колумбия Майкла Шервина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что акты вандализма во время протестов в Вашингтоне не останутся безнаказанными, а нарушители правопорядка получат длительные тюремные сроки.

СМИ напоминают, что вечером в минувший понедельник группа протестующих попытались опрокинуть установленную на площади Лафайет в Вашингтоне статую Джексона, который управлял США с 1829 по 1837 годы и владел рабами.

Позднее записи с камер наблюдения позволили опознать четырех активистов в возрасте от 20 до 47 лет. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Одного из них арестовали еще в пятницу, трое других пока остаются на свободе.

Теги: #сша #обвинения #статуя #активисты
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