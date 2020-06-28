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03:36 28.06.2020

Число зараженных Covid-19 в Молдавии превысило 16 тысяч, скончался 521 пациент

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Количество заразившихся коронавирусом в Молдавии превысило 16 тысяч человек, число жертв COVID-19 достигло 521, выздоровели почти девять тысяч пациентов, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики в субботу.

"Сегодня был обработан 2 161 тест, из которых 1607 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 304 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 16 080", - отмечается в сообщении.

Среди лиц, у которых в субботу выявили COVID-19, 25 работают в системе здравоохранения. Общее количество заразившихся медицинских работников составляет 2 171 человек, из них 29 скончалось.

За сутки скончались еще восемь пациентов, число жертв в Молдавии составляет 521 человек, добавили в Минздраве.

При этом, от коронавируса вылечились 8 900 человек. В настоящее время в Молдавии остается 6 659 активных случаев. В больницах Молдавии почти не осталось мест для госпитализации больных коронавирусом. Ранее сообщалось, что при наличии семи тысяч активных случаев системе здравоохранения будет очень сложно справляться с пандемией коронавируса.

На прошлой неделе премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что в республике началась вторая волна заражения коронавирусом. Он отметил, что в Молдавии ежедневно регистрируется рост количества случаев заболевания. Несмотря на это, в Молдавии был отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты все рынки, торговые центры, фитнес-залы.

С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.

Теги: #коронавирус #молдавия
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