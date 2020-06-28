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01:00 28.06.2020

В Донецкой области за субботу подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусом

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В Донецкой области за субботу подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусом

В Донецкой области за сутки субботы подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в том числе две медработницы, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Павел Кириленко.

"Плюс 39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, 27 июня. Двое из них – медработницы", - написал он на своей странице в Фейсбуке, ссылаясь на инфографику с более подробным описанием ситуации.

По его словам, все заболевшие зафиксированы в Славянске. Случаи заболевания связаны с контактами с людьми, у которых коронавирус был выявлен ранее.

Теги: #донецкая_область #коронавирус #украина
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