Запорожская АЭС вывела из резерва и подключила к энергосистеме блок №6

Запорожская АЭС 27 июня вывела из резерва и подключила к энергосистеме энергоблок №6, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"27 июня 2020 года в 17 часов 09 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС выведен из резерва и подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Таким образом, в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №4 идут 58 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 73 сутки планового среднего ремонта, энергоблок №1 находится в резерве.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - подчеркнули в пресс-службе "Энергоатома".

Также отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.