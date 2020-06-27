События

18:15 27.06.2020

В Египте сняли ряд связанных с коронавирусом ограничений, несмотря на рост заражений

1 мин читать
В Египте сняли ряд связанных с коронавирусом ограничений, несмотря на рост заражений

В Египте в субботу возобновляют работу кафе, клубы, спортзалы, мечети, церкви и театры спустя три месяца после закрытия в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Associated Press.

Однако владельцам кафе позволено заполнять помещения только на 25% от их вместимости, продажа кальянов, популярных в Египте, запрещена по соображениям безопасности.

Мечетям и церквям пока не разрешают проводить массовые религиозные службы на выходных. Прихожане обязаны внутри церквей и мечетей надевать маски.

Общественность в Египте раскритиковала решение властей ослабить ограничения, поскольку в стране все еще фиксируют рост заражений и смертей людей, инфицированных COVID-19. Минздрав Египта сообщил, что за время пандемии в стране выявили 62,7 тыс. заражений COVID-19, и еще свыше 2,6 тыс. человек скончались после заражения. Однако СМИ полагают, что реальные цифры зараженных и жертв могут быть выше, поскольку в стране проводится недостаточно тестов на коронавирус.

Вскоре в стране возобновится въездной туризм. На 1 июля запланировано возобновление международного авиасообщения. Египетский авиаперевозчик Egypt Air начнет осуществлять рейсы в 29 направлениях - в Европе, в Африке, на Ближний Восток, в Северной Америке. Планируется также на следующей неделе открыть популярные туристические направления - Шарм-эль-Шейх, Хургада, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух.

Теги: #коронавирус #египет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 27.06.2020
В США число заразившихся коронавирусом приближается к 2,5 млн человек

В США число заразившихся коронавирусом приближается к 2,5 млн человек

15:44 27.06.2020
США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

15:34 27.06.2020
В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

13:05 27.06.2020
В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

12:48 27.06.2020
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

11:36 27.06.2020
В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

10:42 27.06.2020
Степанов: с мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмоний, в сутки от 700 до 1000 новых случаев

Степанов: с мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмоний, в сутки от 700 до 1000 новых случаев

10:07 27.06.2020
Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

09:16 27.06.2020
В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

08:51 27.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за нарушение условий карантина составлено 355 протоколов на директоров развлекательных и торговых заведений - Нацполиция

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

В Харькове заглохший ВАЗ наехал на коляску с грудным ребенком, девочка погибла

Венедиктова о 100 днях на должности генпрокурора: за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона - все еще впереди

В районе Марьинки ранен сапер из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС с начала суток

США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

Тимошенко: Нужно объединиться ради помощи людям, пострадавшим от паводков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА