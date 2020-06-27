События

14:12 27.06.2020

19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

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19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

У Сумській області прикордонники загону затримали росіянина, який пішки незаконно перетнув російсько-український кордон з метою працевлаштування, оскільки не бажає бути призваним на військову службу в російській армії, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Учора, 26 червня, біля держкордону в районі н.п. Лукашівка Великописарівського району прикордонники Сумського загону затримали росіянина, який у пішому порядку незаконно перетнув російсько-український кордон поза встановленими пунктами пропуску. Ним виявився 19-річний житель Уралу", - зазначено в повідомленні відомства.

Так, з'ясувавши обставини правопорушення, прикордонники встановили, що хлопець потрапив в Україну з метою працевлаштування. Також юнак зізнався, що не бажає бути призваним на військову службу в російській армії, тому вирушив в Україну.

"За незаконний перетин державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, стосовно нього ухвалено рішення про заборону в'їзду на територію нашої країни терміном на 3 роки", - зазначено в повідомленні.

Наразі росіянина примусово повернено на територію РФ.

Теги: #рф #держприкордонслужба #нелегали
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