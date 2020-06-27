Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС с начала суток

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала субботы, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 27 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела. В районе Водяного ночью оккупанты применили автоматические станковые гранатометы", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, враг совершил 17 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122-мм по украинским позициям вблизи н.п.Авдеевки, выпустил 8 мин 120-го калибра, вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев нет. Потери оккупантов уточняются", - добавили в ведомстве.