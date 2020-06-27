События

14:05 27.06.2020

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС с начала суток

1 мин читать
Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС с начала суток

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала субботы, потерь нет, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 27 июня, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела. В районе Водяного ночью оккупанты применили автоматические станковые гранатометы", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Кроме того, враг совершил 17 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122-мм по украинским позициям вблизи н.п.Авдеевки, выпустил 8 мин 120-го калибра, вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев нет. Потери оккупантов уточняются", - добавили в ведомстве.

Теги: #рф #оос #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 27.06.2020
19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

19-річний юнак з Уралу пішки незаконно перетнув держкордон, щоб не служити в російській армії

14:12 27.06.2020
19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

19-летний юноша из Урала пешком незаконно пересек госграницу, чтобы не служить в российской армии

13:01 27.06.2020
США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

12:48 27.06.2020
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 подтверждено во Львовской области и Киеве, в Луганской области новых случаев заболевания не выявлено

07:26 27.06.2020
Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

20:29 26.06.2020
Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года, конкретная дата еще не определена

Суд по МН17 может приступить к рассмотрению дела по сути в феврале 2021 года, конкретная дата еще не определена

18:49 26.06.2020
Суд в США осудил гражданина РФ Буркова на 9 лет по обвинению в кибермошенничестве

Суд в США осудил гражданина РФ Буркова на 9 лет по обвинению в кибермошенничестве

18:21 26.06.2020
Самые болезненные санкции против президента РФ - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС - Елисеев

Самые болезненные санкции против президента РФ - это предоставить Украине План действий по членству в НАТО и перспективу членства в ЕС - Елисеев

17:17 26.06.2020
Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

Российские наемники 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

17:16 26.06.2020
Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений, а если это не будет возможным, санкции против РФ должны усиливаться - Нуланд

Нужно начать переговоры о реализации Минских соглашений, а если это не будет возможным, санкции против РФ должны усиливаться - Нуланд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

Украинский военнослужащий ранен вследствие 9 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

К ликвидации последствий наводнения может быть привлечен многонациональный батальон "Тиса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели ликвидировали пожар в Киевском государственном нотариальном архиве

В ВСУ за сутки 21 новый случай COVID-19, болеют коронавирусом 166 человек

Тимошенко: Нужно объединиться ради помощи людям, пострадавшим от паводков

В Киевской области ужесточили карантинные меры, время работы заведений общепита и развлекательной сферы ограничили до 22:00

Степанов: с мая в Украине почти втрое возросло количество больных пневмоний, в сутки от 700 до 1000 новых случаев

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

В Украине 948 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 402 - выздоровели, 24 новые жертвы вируса

С вечера субботы до утра воскресенья будет ограничено движение в районе дамбы "Хаджибей" в Одесской области

Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тыс., число инфицированных - 9,8 млн

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 4 тыс. домов, разрушены объекты инфраструктуры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА