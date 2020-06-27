США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

Соединенные Штаты Америки с помощью Агентства США по международному развитию (USAID) предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях страны, сообщает посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на Западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой. Мы тесно сотрудничать с правительством Украины в обеспечении быстрого и эффективного использования этих средств, чтобы помочь жителям западной Украины преодолеть последствия этой гуманитарной катастрофы", - сказано в сообщении посольства на странице в Фейсбуке в субботу.

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 июня в западных областях Украины из-за непогоды в 180 населенных пунктах подтоплено 3 тыс. 871 дом, остаются затоплеными подвалы и приусадебные участки местного населения, разрушены автодороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, обесточены 8 пунктов на Прикарпатье.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер Ольга Стефанишина, по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение проработать привлечения к преодолению последствий стихии в западных областях многонационального инженерного батальона "Тиса".