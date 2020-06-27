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10:07 27.06.2020

Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

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Ужесточение карантинных мер может произойти в 13 областях Украины - Степанов

В 13 областях Украины региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) будут принимать решения об усилении карантинных мер, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкое возрастание (случаев коронавируса – ИФ), увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнение коек в больницах, выделенных под COVID-19, то есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, они увеличены в 13 областях нашей страны. Это и западные области и город Киев, поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей и на региональных комиссиях ТЭБ и ЧС будут принимать решения об усилении карантинных мер на территории того или иного региона."

Он отметил, что критерии усиления карантинных мер достаточно четко определены в постановлении Кабинета министров Украины.

Так, ужесточение ограничений может касаться и работы городского транспорта, и работы спортивных учреждений, фитнес-центров, а также детских садов и прочего.

Теги: #коронавирус #степанов
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