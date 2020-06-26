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22:00 26.06.2020

В пострадавших от наводнения районах на западе Украины нет питьевой воды, проблема решается доставкой – Аваков

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В пострадавших от наводнения районах на западе Украины нет питьевой воды, проблема решается доставкой – Аваков

В подтопленных районах на западной Украине нет нормальной питьевой воды, что чревато кишечными инфекциями, пострадали 120 мостов, перекрыто более 200 км дорог, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня уже практически вода вошла в свои берега… Проблема велика… В Ивано-Франковской области мы оцениваем уровень воды и уровень бедствия выше, чем в 2008 году и выше, чем в 1998… Проблема гигантская, и она не ушла вместе с тем, как ушла вода", - рассказал министр в пятницу вечером в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Аваков подчеркнул, что в результате наводнения были затоплены около 5 тыс. колодцев питьевой воды.

"Сегодня я смотрел, как работают наши вертолеты ГосЧС и Нацгвардии. Они в основном доставляют в отсеченные районы питьевую воду и продукты питания. Нет нормальной питьевой воды сейчас, и это огромная проблема, трудно воду доставить, потому что множество дорог перекрыто или повреждено", - рассказал он, добавив, что речь идет примерно о 200 км дорог.

В связи с этим, как пояснил Аваков, проблема питьевой воды решается доставкой воды вертолетами.

"Эта проблема решена, но решена не на постоянной основе. Воды никогда не бывает много. Тем более, сейчас лето и мы переживает за возможные вспышки инфекции", - выразил обеспокоенность министр внутренних дел.

Он добавил, что, как правило, после подобного рода стихий возникают вспышки кишечной инфекции, и этого ни коим образом нельзя допустить.

Министр подчеркнул, что в результате стихии погибли три человека, еще двое или трое пропали без вести, их ежедневно ищет Нацгвардия. Он добавил, что в 2008 году было 38 жертв. "Почему сейчас менее тяжкие последствия с точки зрения погибших людей? Вовремя послали сигнал, что не надо выбираться, потому что, когда нужно было, мы их забирали вертолетами", - рассказал Аваков.

При этом министр указал, что "нехорошим моментом" было подтопление больницы в Галиче, пришлось эвакуировать больницу, которая принимала, в том числе и больных COVID-19. "9 больных пришлось эвакуировать по специальной процедуре в Ивано-Франковскую больницу", - отметил глава МВД.

Глава МВД также обратил внимание на то, что селевые потоки снесли автострады и мосты. "По нашим данным пострадало более 120 мостов, они снесены, их надо заново восстанавливать. Кое-где это были неправильные инженерные решения", - добавил Аваков.

Он подытожил: "Думаю, десять дней будет идти острая фаза, когда мы будем ликвидировать самые серьезные вопросы".

Теги: #западная_украина #помощь #вода
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