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20:44 26.06.2020

Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам лишения свободы за отмывание EUR2,8 млн - СМИ

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Суд в Швейцарии приговорил экс-депутата Мартыненко к 28 месяцам лишения свободы за отмывание EUR2,8 млн - СМИ

Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил бывшего депутата Верховной Рады пяти созывов Николая Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание EUR2,8 млн, сообщает проект издания "Радио Свобода" и UA:Перший программа "Схемы" со ссылкой на на три источника.

"Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему "в составе преступной группировки", - сообщают "Схемы".

Также, по информации журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с Мартыненко фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

В частности Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых "безусловного отбывания", а Скаленко - 24 месяцев заключения.

Заседание уголовной палаты Федерального уголовного суда состоялось 26 июня в 14:00 по местному времени в городе Беллинцона.

Как сообщалось, 22 мая 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами "Энергоатома" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Журило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

20 декабря 2019 года Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против Николая Мартыненко и еще одного гражданина Украины, обвиняя их как членов преступной группировки в отмывании около EUR2,8 млн через швейцарскую финансовую систему при отягчающих обстоятельствах.

Теги: #швейцария #мартыненко #суд
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