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19:21 26.06.2020

Апелляционный суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения Стерненко

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Апелляционный суд перенес на 3 июля слушание апелляций на меру пресечения Стерненко

Киевский апелляционный суд продолжит в пятницу, 3 июля, в 11.00 слушание апелляции на решение Шевченковского районного суда столицы об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение коллегия судей приняла в пятницу вечером после заслушивания доводов сторон по апелляциям.

Суд начал заслушивать поручителей, которые обратились с заявлениями о готовности взять Стерненко на поруки в качестве меры пресечения.

"Поскольку ещё много поручителей, которых необходимо заслушать, а также суду необходимо изучить документы, объявляется перерыв до 11 часов 3 июля", - сказал председательствующий судья.

Как сообщалось, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!... Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбуке.

26 июня Киевский апелляционный суд начал рассматривать жалобы активиста Стерненко и его защиты на избрание Шевченковским райсудом столицы меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Теги: #апелляция #перенос #стерненко
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