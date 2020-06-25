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23:41 25.06.2020

Глава ОГА и сотрудник ОГА задержаны во время получения взятки – НАБУ

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Глава ОГА и сотрудник ОГА задержаны во время получения взятки – НАБУ

Глава областной государственной администрации и должностное лицо областной государственной администрации задержаны "на горячем" во время получения неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн. грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны передаваться траншами", - говорится в сообщении, на официальной странице  НАБУ в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По информации следствия первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - в 250 тыс. грн – уличены с поличным.

"Председателя ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", - подытожили в НАБУ.

В сообщении НАБУ не указывались фамилии фигурантов.

По сообщениям ряда СМИ речь идет о бывшем главе Кировоградской области Андрее Балоне, увольнение которого было согласовано на сегодняшнем заседании правительства.

Теги: #набу #украина #задержание
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