Киев предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв – Кличко

Городская власть предоставит дополнительную денежную помощь всем пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с пострадавшими семьями.

"Нам в очень сжатые сроки нужно решить много вопросов. Вы знаете, что городские власти выделили материальную помощь пострадавшим жителям от 50 до 100 000 гривен. Также мы приняли решение предоставить, вместе с фондом "Будущий Киев", дополнительную материальную помощь наличными - по заявлениям каждого из пострадавших. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. Уже завтра они смогут получить эти средства", - рассказал Кличко.

Кличко также отметил, что за средства городского бюджета сделать ремонты в квартирах, которые получат пострадавшие жители.

"Мы сделаем ремонт в новых квартирах для пострадавших жителей. Как только они получат ключи, мы готовы это сделать. Для того, чтобы как можно быстрее люди смогли вернуться к нормальной жизни", - подытожил мэр Киева.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.