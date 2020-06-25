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22:04 25.06.2020

Украина в ТКГ подчеркнула важность устойчивого прекращения огня на Донбассе, обсуждались предложения по противоминной деятельности и обеспечению безопасности населения

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Украина в ТКГ подчеркнула важность устойчивого прекращения огня на Донбассе, обсуждались предложения по противоминной деятельности и обеспечению безопасности населения

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе подчеркнула важность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"В рамках рабочей группы по вопросам безопасности обсуждался ряд предложений, внесенных украинской стороной. Они, среди прочего, касались противоминной деятельности и обеспечения безопасности для мирного населения, новых точек разведения сил и средств, обеспечения устойчивого прекращения огня. Модератор группы посол Яшар Халит Чевик отметил конструктивный характер диалога", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента по итогам очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции.

Украинская делегация акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории. "Только в период с 1 до 23 июня 2020 года зафиксировано 39 случаев недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты вдоль официальных дорожных коридоров пересечения линии разграничения на неподконтрольную правительству Украины территорию", - указывается в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности и всестороннее содействие СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения СММ в районе населенного пункта Широкино (Донецкая область), которое произошло 22 июня 2020 года в результате обстрела с неподконтрольной правительству Украины территории.

"Украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств на проектных участках до следующего заседания ТКГ", - отметили в ОП.

Теги: #прекращение_огня #ткг #украина
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