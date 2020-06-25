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19:46 25.06.2020

Глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Гавриленко возглавил набсовет "Укрнафты"

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Глава нефтяного дивизиона "Нафтогаза" Гавриленко возглавил набсовет "Укрнафты"

Глава нефтяного дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Николай Гавриленко возглавил наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", сообщила пресс-служба "Нафтогаза" по итогам состоявшегося в четверг заседания совета.

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится на оздоровлении "Укрнафты" и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – приводятся в сообщении слова главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Как сообщалось, в начале июня "Нафтогаз" отозвал исполнительного директора компании Юрия Витренко из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него Николая Гавриленко, который возглавляет нефтяной дивизион группы с января 2019 года.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #укрнафта #нацсовет
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