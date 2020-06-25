В Харьковской области выпускники двух медколледжей согласились работать с больными с COVID-19

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер обратился к руководителям учебных заведений, готовящих медиков, с просьбой помочь справиться с дефицитом кадров в областном диспансере радиационной защиты и областной инфекционной больнице, где лечат больных с подтвержденным COVID-19.

"Нам крайне необходимы медицинские работники и мы просим вас, возможно, подключить интернов, возможно, подключить преподавательский состав, который имеет возможность практиковать, потому что это сейчас необходимо", - сказал Кучер на совещании в четверг. Видеозапись совещания обнародовала пресс-служба Харьковской ОГА.

"Мы уже получили письмо от Министерства здравоохранения в связи с тем, что мы открыли все больницы, которые были больницами первой волны. Мы будем определять больницы второй волны. В ближайшее время они будут определены. И тут встает вопрос: если у нас недостаточно врачей в больницах первой волны, что мы будем делать со следующим рядом больниц, насколько мы сможем обеспечить надлежащую медпомощь с учетом отсутствия врачей в этих больницах?" - добавил Кучер.

Наиболее остро нехватка кадров ощущается в областном диспансере радиационной защиты. И.о директора Ирина Пирогова отметила, что за последнюю неделю уволилось 15 человек, многие написали заявление об отказе работать с больными с коронавирусной инфекцией.

"У нас ушли все анестезиологи. Осталась одна (анестезиолог - ИФ), 3 терапевта, врачей других специальностей - один, 6 медсестер, 6 санитарок. Это имеется в виду на реанимацию", - сказала Пирогова.

Как сообщил директор областной инфекционной клинической больницы Павел Нартов, учреждению практически удалось решить проблему нехватки врачей, но среднего и младшего персонала по-прежнему остро не хватает.

"Сначала был дефицит в первую очередь врачей: анестезиологов, инфекционистов... У нас сначала было 24 врача-инфекциониста, сейчас 27 ставок, работает 26 врачей: 18 постоянно и 8 совместителей. Кроме того, мы приняли на работу еще 2-х врачей-терапевтов. Сегодня еще пришел один врач-инфекционист, мы его тоже возьмем, и по инфекционистам у нас полностью будет закрыт вопрос. 6 врачей-анестезиологов есть. Кроме того, мы взяли дополнительно 5 врачей-анестезиологов. Сейчас у нас не 1 врач-анестезиолог дежурит, а уже 2 по больнице. Есть вопрос среди медицинского персонала. У нас 17 вакансий среднего медперсонала и 25 – младшего", - сказал Нартов.

О согласии выпускников работать с пациентами с коронавирусной инфекцией заявили директоры двух медицинских колледжей. По словам директора Харьковского областного медицинского колледжа Эдуарда Хомченко, об этом сообщили уже несколько медицинских сестер, рентген-лаборант и несколько фельдшеров. А директор Купянского медицинского колледжа Олег Брянцев сообщил, что 9 выпускников готовы идти в диспансер радиационной защиты, 16 - в областную инфекционную больницу. Но он отметил, что необходимо будет решить вопрос с общежитием для этих выпускников.