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18:12 25.06.2020

Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва дома на Позняках

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Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва дома на Позняках

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от первых 12 квартир семьям пострадавших в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева, все 40 квартир пострадавшие получат в течение месяца.

"Все 40 квартир мы выдадим в течение месяца. Сегодня мы отдаем первые 12 квартир семьям, где есть дети, и отдельно отдали Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца", - сказал президент в четверг перед вручением ключей от квартир.

Зеленский указал, что это новые квартиры, в них будет сделан ремонт. Он обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением, чтобы городская власть могла взять на себя вопрос ремонта.

Как сообщалось, 21 июня в 10:00 в Дарницком районе Киева по ул.Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва пятеро человек погибли, пятеро получили травмы.

По информации МВД, повреждены 40 квартир одного подъезда, где зарегистрированы 125 граждан. Разрушены 16 квартир с девятого по четвертый этаж.

Теги: #киев #пострадавшие #квартиры #зеленский #взрыв
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Интерфакс-Украина
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