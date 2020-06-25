События

17:48 25.06.2020

ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

1 мин читать
ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

В четверг, 25 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Несмотря на относительное затишье украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты внезапно начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Поэтому это время на других участках боевого столкновения наши воины использовали на дооборудование позиций", - проинформировали в пресс-центре.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Теги: #всу #оос #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 25.06.2020
В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

07:07 25.06.2020
Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

20:02 24.06.2020
За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

17:33 24.06.2020
Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

10:55 24.06.2020
В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

10:41 24.06.2020
В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

09:28 24.06.2020
Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

07:20 24.06.2020
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, убитых и раненых нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, убитых и раненых нет

17:34 23.06.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

16:58 23.06.2020
С начала года в районе ООС на Донбассе саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 130 га

С начала года в районе ООС на Донбассе саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 130 га

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Для детей из пострадавших от наводнений регионов будет проведена отдельная сессия ВНО - Шмыгаль

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

Если суд по МН17 решит, что для Пулатова нужно допрасследование, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных обвиняемых - судья

В Украине разрабатывается стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма

Кабмин внес изменения в постановление об адаптивном карантине

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской ОГА изучают возможность увольнения сотрудников диспансера радиационной защиты, отказавшихся работать с "коронавирусными" больными

Для детей из пострадавших от наводнений регионов будет проведена отдельная сессия ВНО - Шмыгаль

МАУ расширяет список направлений на лето в связи с послаблением странами режима пересечения границ для украинцев

В Запорожской области утонули две 11-летние девочки - ГСЧС

Китай перебрасывает войска к границе с Индией

В Одесской области начали подготовку к возможным наводнениям

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

FlixBus с 25 июня возобновляет международные рейсы из Украины

Если суд по МН17 решит, что для Пулатова нужно допрасследование, рассмотрение дела по сути может быть начато в отношении трех остальных обвиняемых - судья

В Украине вступительная кампания в вузы начнется с 1 августа - Минобразования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА