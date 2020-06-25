ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

В четверг, 25 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 четверга, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российские вооруженные формирования дважды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Несмотря на относительное затишье украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты внезапно начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Поэтому это время на других участках боевого столкновения наши воины использовали на дооборудование позиций", - проинформировали в пресс-центре.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.