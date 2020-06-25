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15:12 25.06.2020

FlixBus с 25 июня возобновляет международные рейсы из Украины

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FlixBus с 25 июня возобновляет международные рейсы из Украины

Автобусный оператор FlixBus (Германия) с 25 июня возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, билеты уже в продаже на рейсы из Киева через Житомир, Ривне, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и более десятка немецких городов, а с 3 июля зеленые брендированные автобусы поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.

"Пока мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия", - цитирует пресс-служба директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана.

Как отмечается в сообщении, в частности, с 25 июня будут курсировать такие линии как:

- N3200 Киев – Кельн (Киев-Житомир-Ривне-Львов-Берлин-Магдебург-Брунсвик-Ганновер-Билефельд-Дортмунд-Ессен-Дуйсбург-Дюссельдорф-Кельн);

- N3201 Киев-Краков-Росток (Киев - Житомир - Ривне - Львов - Краков - Дрезден - Лейпциг - Галле - Дессау - Берлин – Росток);

- N3202 Киев-Карлсруэ (Киев - Житомир - Ривне - Львов - Дрезден - Хемниц - Байройт - Вюрцбург - Ашаффенбург - Франкфурт - Дармштадт - Гайдельберг - Мангейм – Карлсруэ);

- N3203 Киев-Штутгарт (Киев – Житомир – Ривне – Львов – Дрезден – Хемниц – Цвиккау – Мюнхберг – Нюрнберг - Ингольштадт - Мюнхен - Аугсбург - Ульм – Штутгарт);

- N3300 Киев – Будапешт – Вена (Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ривне – Львов – Ужгород – Будапешт – Вена).

С 3 июля будет курсировать автобус N3277 Одесса – Прага – Пльзень (Одесса - Умань - Винница - Хмельницкий - Тернополь - Львов - Краков - Оломоуц - Брно - Прага – Пльзень).

Кроме того, поскольку FlixBus запустил уже рейсы в странах ЕС, также для путешествующих из Украины будут доступны рейсы с одной пересадкой.

Согласно сообщению, в связи с пандемией коронавируса компания усилила стандарты безопасности в автобусах. В частности, проводится професиональная дезинфекция транспортных средств поле каждого рейса; пассажиры должны носить защитные маски во время посадки, высадки и внутри автобуса и дезинфицировать руки санитайзерами, которые доступны в автобусах; водители снабжены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, компания призывает пассажиров соблюдать 1,5-метровую дистанцию при посадке и размещении багажа в багажном отделении.

"Мы очень просим наших пассажиров путешествовать только если они уверены, что здоровы, а также проверять государственные инструкции относительно пересечения границ и необходимость иметь соответствующие документы", - добавил Леман.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

Теги: #карантин #рейсы #flixbus
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